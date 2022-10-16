هذا ما فعلته الحرب.. ابن أوكراني يقاتل والده في الجانب الروسي

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تستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ 8 شهور مضت، ويزداد عدد ضحاياها، يوما بعد يوم، ويتحول بسببها المدنيون من مختلف الأطياف والمهن، إلى عسكريين يحملون السلاح، أو أدوات قتل.

ومن بين هؤلاء “أرتور” الذي نقت وسائل إعلام عالمية قصته، وهو جندي أوكراني، يقاتل والده، الذي انضم إلى القوات الروسية.

الانتقال إلى صفوف “العدو”

انتقل والد أرتور إلى روسيا بحثاً عن عمل بعد الطلاق من والدته في عام 2011، إذ كان يكافح من أجل المال، فيما اضطر إلى الانضمام للقوات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك في عام 2016، بعد عامين من ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وإرسال بوتين قواته لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، حسب “القبس”.

قال أرتور: “لقد صدمت عندما أخبرني أنه ينضم إلى القوات الانفصالية في دونيتسك.. وكان بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأوكرانيين أن هذا يعني أنه انضم إلى العدو”، كما نقلت “جارديان”.

الابن وأبيه .. أين معسكر الأعداء؟

وسرعان ما تم تجنيد أرتور كمتطوع، حيث شارك في الدفاع عن أوكرانيا عن العاصمة، والذي انتهى بانسحاب القوات الروسية من المنطقة في أبريل.

عقب ذلك، التحق بالجيش الأوكراني النظامي وشارك مؤخرًا في هجومه المضاد في شمال وشرق أوكرانيا.

ونشرت “الجاريان” صوراً لأرتور وهو يدخل إيزيوم وليمان، وهما مدينتان استراتيجيتان رئيسيتان حررتهما أوكرانيا خلال الشهر الماضي.

طوال هذا الوقت، ظل على اتصال بوالده في دونيتسك التي تحتلها روسيا، ويقول أرتور في مكالمة فيديو من إقليم زاكارباتيا، في أقصى غرب أوكرانيا، حيث كان يتعافى بعد شهور من القتال المروّع: “كل واحد منا فقط يقاتل من أجل القضية”.

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الاتصال مستمر

ظل الاتصال بين الولد ووالده مستمرا، رغم الحرب والخصام، واتساع الهوة بين وجهات النظر، وبعد جلاء معظم القوات الروسية من كييف، أرسل أرتور رسالة فيديو قصيرة إلى والده، يسخر فيها بسبب تحذيره السابق بشأن سقوط العاصمة، ومن نص الرسالة: “أنا أتجول ولكن لا يمكنني رؤية روسي واحد. يبدو أنهم اختفوا. هل يمكنك أن تنصحني، أنا لا أفهم أين هم؟”.

ورد الوالد أوليج أن حظوظ روسيا ستتغير قريبًا، وحث ابنه مرة أخرى على إلقاء السلاح، لكن الابن قال: “في تلك المرحلة ، رأيت بالفعل أن آماله في تحقيق نصر روسي كانت تتضاءل. بدأ يصبح أكثر يأسًا حيث كانت أوكرانيا تكتسب المزيد من الأرض”.