وزير خارجية أمريكا: حرب أوكرانيا تُعرّض 70 مليون إنسان في العالم للخطر

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، أن الحرب في أوكرانيا تعرض 70 مليون إنسان في العالم لانعدام الأمن الغذائي.

190 مليون شخص يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي

وأوضح في تصريحات له، أن الأمن الغذائي العالمي يمر بمرحلة حرجة بسبب حرب روسيا وتعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، مؤكدًا أن أكثر من 190 مليون شخص يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي منذ بداية العام بسبب أزمات الحروب والمناخ وكورونا.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه على دول مثل الصين أن تبعث برسالة إلى روسيا بعدم جواز استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.

مساعدات عسكرية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا

فيما لوحت وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على الشركات العسكرية الخاصة أو شبه العسكرية التي تشارك في حرب روسيا أو تدعمها، مشيرة إلى أن واشنطن سترسل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا،

في الوقت نفسه، كشفت السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت عدة صواريخ من طراز كينجال باتجاه كييف وغرب أوكرانيا، مؤكدة أن القوات الروسية قصفت 25 بلدة على خط المواجهات في خيرسون.

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت محاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف، لافتة إلى أن قواتها دمرت 3 مدافع هاوترز من طراز أم ـ 777 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

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