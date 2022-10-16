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الجوازات تُصدر توضيحًا مهمًا بخصوص بطاقة الهوية لمن دون 10 سنوات
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الجوازات تُصدر توضيحًا مهمًا بخصوص بطاقة الهوية لمن دون 10 سنوات

الجوازات تُصدر توضيحًا مهمًا بخصوص بطاقة الهوية لمن دون 10 سنوات

الجوازات تُصدر توضيحًا مهمًا بخصوص بطاقة الهوية لمن دون 10 سنوات
٠٤:٥٧:٠٣ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بخصوص إصدار الجوازات لمن هم دون 10 سنوات.

وقالت في تغريدة على تويتر: “يجب إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين لك للفئات العمرية من (10) سنوات فأكثر حتى تتمكن من إصدار أو تجديد جوازات السفر لهم”.

شروط استخراج جواز السفر لمن أتم 21 عامًا

ومؤخرًا، قالت الإدارة العامة للجوازات إنه يمكن استخراج جواز السفر لمن أتم 21 عامًا عبر حساب المستفيد على منصة أبشر.

وأوضحت أنه يُشترط:

1- خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية.

2- رسوم التجديد تبلغ 300 ريال لمدة 5 سنوات و600 ريال لمدة 10 سنوات.

وأضافت أنه في حال الرغبة في إصدار جواز السفر للأطفال الأقل من 12 سنة فيتم ذلك من خلال منصة أفراد الأسرة في منصة أبشر، واختيار إصدار أو تجديد جواز السفر.

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«الجوازات» توضح طريقة إصدار جواز السفر للأطفال عبر «أبشر» (فيديو)

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الكلمات الدلالية:
الأطفال الجوازات بطاقة الهوية جوازات سفر الأطفال

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