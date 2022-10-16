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5 واجبات عليك فعلها في يوم الأغذية العالمي
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5 واجبات عليك فعلها في يوم الأغذية العالمي

5 واجبات عليك فعلها في يوم الأغذية العالمي

5 واجبات عليك فعلها في يوم الأغذية العالمي
٠٤:٥٣:٢٣ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الصحة العامة، إن العالم يحتقل، اليوم الأحد، بيوم الأغذية العالمي من أجل تعزيز وبناء عالم مستدام يمكن فيه للجميع في كل مكان، الحصول بانتظام على ما يكفي من الغذاء، وضمان أنماط غذائية صحية للجميع.

وأضافت في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”، أن هناك 5 واجبات يجب علينا فعلها في يوم الأغذية العالمي.

واجبات في يوم الأغذية العالمي

والواجبات الخمس هي:

1-الشراء قدر الحاجة فقط وتجنب الهدر.

2-دعم المنتجين أصحاب المزارع الصغيرة والشراء منهم.

3-التوعية لتقليل الفاقد والمهدر من الأدوية.

4-تشجيع القطاع الخاص لجعل الأنماط الغذائية ميسورة.

5-اختيار الأغذية المحلية والتقليل من استهلاك المواد التي تتطلب موارد كثيفة.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز الـ40 مليار ريال سنويًا.

وقالت في إنفوجراف بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إن قيمة الهدر الغذائي سنويًا في المملكة تقدر بـ40 مليار و480 مليون ريال سنويًا.

اقرأ أيضًا:

يوم الأغذية العالمي.. رسميًا: 40 مليار ريال نسبة هدر الغذاء سنويًا في المملكة

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الأغذية الأغذية العالمي هدر الأدوية هدر الغذاء هيئة الصحة العامة يوم الأغذية يوم الأغذية العالمي

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