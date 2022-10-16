سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11405 نقاط

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11405.88 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 98 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

بيان بأهم الشركات الرابحة والخاسرة

وكانت أسهم شركات: دار المعدات، والسعودي الألماني الصحية، وأنابيب الشرق، والنهدي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلامة، ومجموعة الحكير، وأسيج، واليمامة للحديد، ومفيك ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.76 % و6.19 %.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: دار المعدات، والراجحي، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 25.63 نقطة ليقفل عند مستوى 19744.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 190 ألف سهم تقاسمتها 1577 صفقة.