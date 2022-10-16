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“مطارات جدة”: سنستقبل نحو 750 ألف معتمر شهريًا حتى موسم الحج
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“مطارات جدة”: سنستقبل نحو 750 ألف معتمر شهريًا حتى موسم الحج

“مطارات جدة”: سنستقبل نحو 750 ألف معتمر شهريًا حتى موسم الحج

“مطارات جدة”: سنستقبل نحو 750 ألف معتمر شهريًا حتى موسم الحج
٠٤:٥٤:١٨ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أنه من المتوقع أن تستقبل المطارات نحو 750 ألف معتمر شهريًا حتى موسم الحج.

وأضاف في تصريحات لـ “CNBC” عربية، أن الشركة تعمل على الاستفادة من جميع مرافق مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأكد أنه بلا شك أن وجود الخطط لاستقراء جميع الأرقام ومنها أعداد الزائرين المتوقعين لمطار الملك عبد العزيز الدولي، سواء من المسافرين الطبيعيين، أو من ضيوف الرحمن الذي يستهدفون القدوم إلى المشاعر المقدسة من أجل أداء عباداتهم.

وأوضح أنه بوجود هذه الأرقام والعمل المتواصل مع الأطراف ذات العلاقة، أصبح لدى الشركة الوضوح بأنها من المتوقع أن تستقبل شهريًا قرابة ألـ 750 ألف معتمر، حتى قدوم موسم الحج.

وأشار إلى أنه صار لدى الشركة تصور كامل من أجل الاستفادة من جميع المرافق بمطار الملك عبد العزيز الدولي، مع وجود وضوح بأن جميع الرحلات العارضة سوف يتم تشغيلها من مجمع صالات الحج والعمرة، والذي تم تشغيله بعد انتهاء جائحة كورونا، في شهر مايو الماضي وسيستمر تشغيله حتى من اجل خدمة ضيوف الرحمن.

مجمع صالات الحج والعمرة يستوعب 70% من الحركة 

وأكد أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، من المقرر أن يستوعب حوالي 70% من حركة المعتمرين وضيوف الرحمن من الحجاج، مع التركيز على الرحلات العارضة، كما سيتم خدمة ضيوف الرحمن من جميع مرافق المطار، منها الصالة 1، والتي ستستوعب الـ 30% الباقية من الرحلات وكذلك الصالة الشمالية.

 

 

الكلمات الدلالية:
الرئيس التنفيذي المعتمرين شركة مطارات جدة مطار الملك عبد العزيز الدولي موسم الحج

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