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«تصميم عصري للهيكل الخارجي».. «شفروليه» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
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«تصميم عصري للهيكل الخارجي».. «شفروليه» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

«تصميم عصري للهيكل الخارجي».. «شفروليه» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

«تصميم عصري للهيكل الخارجي».. «شفروليه» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
٠٤:٥٦:٢٠ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة شفروليه العالمية الستار عن سيارة Trax الجديدة، والتي تم تصميمها لتكون واحدة من أجمل مركبات الكروس وأوفرها وأكثرها تطورًا.

وتم إدخال تغييرات كبيرة على السيارة من حيث المظهر؛ حتى إنها اختلفت عن سيارات Trax السابقة بشكل ملحوظ.
وحصلت على هيكل أكثر انسيابية وبمظهر عصري، وصمم هيكلها ليكون أقل مقاومة للهواء بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة والانحناءات المميزة على جميع جهاته.

تصميم مختلف وعصري لهيكل السيارة

كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية ضيقة ومصابيح ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، كما زوّدت نماذجها بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و19 إنشًا.
 
وأصبح طول هيكل السيارة 4 أمتار و53 سنتيمترًا، وعرض 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه أصبحت 270 سم، وسعة صندوق الأمتعة فيه ازدادت لتصبح 1560 ليترًا، كما يمكن زيادة هذه السعة بطيّ الصف الخلفي من المقاعد.
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