«تصميم عصري للهيكل الخارجي».. «شفروليه» تزيح الستار عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

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أزاحت شركة شفروليه العالمية الستار عن سيارة Trax الجديدة، والتي تم تصميمها لتكون واحدة من أجمل مركبات الكروس وأوفرها وأكثرها تطورًا.

وتم إدخال تغييرات كبيرة على السيارة من حيث المظهر؛ حتى إنها اختلفت عن سيارات Trax السابقة بشكل ملحوظ.