الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار
المملكة وجنوب إفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين
لأول مرة.. إطلاق مؤشر استباقي لرصد ومتابعة وتحليل البيانات الاقتصادية الرسمية
اليمن يدعو إلى مقاربة دولية واقعية في التعامل مع تهديدات الحوثيين
هل شرب الماء البارد له فوائد أكثر من الساخن؟
بعد تراجع كورونا.. «فايزر» تتلقى أولى خسائرها في 2022

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار

لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار

لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار
٠٤:٣٩:٢٣ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف معهد Vein and Vascular Institute الصحي عن أقوى المركبات النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي وتشمل البروميلين والروتين (المعروف أيضا بالروتوسيد).

وثبت أن تناول “الروتين” الذي يمكن العثور عليه في التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال والمكملات الغذائية، يمنع الجلطات الدموية بعد الإصابة، في دراسة نشرت عام 2012 في مجلة International Current Pharmaceutical Journal.

دواء غير مكلف

وتوصل العلماء إلى أن هذا المركّب قد يكون بمثابة دواء غير مكلف لتقليل الجلطات المتكررة والمساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح.

وأوصى الباحثون بتناول الأناناس الطبيعي أو تناول مكملات غذائية تحتوي على البروميلين لأسباب مماثلة.

ووفقًا للباحثين، تشمل الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تساعد في إذابة جلطات الدم مثل الثوم والكيوي واللفت والسبانخ وعصير العنب.

اقرأ أيضًا:

«سعود الطبية» تكشف حقيقة استحداث جهاز لشفط الجلطات

الكلمات الدلالية:
أطعمة تذيب الجلطات الجلطات السبانخ عصير العنب

مواد ذات صلة

المزيد
رافعة ترعب عابري طريق في أبها.. والشرطة تتدخل

رافعة ترعب عابري طريق في أبها.. والشرطة تتدخل

٠٨:٢٤ ص، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
«انتخابات القصيم» تؤهل منسوبيها لمرحلة الاقتراع والفرز

«انتخابات القصيم» تؤهل منسوبيها لمرحلة الاقتراع والفرز

١٠:٥٣ ص، الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥
الطائف.. إلزام ملاك المطاعم والملاحم بـ«تسعيرة» جديدة

الطائف.. إلزام ملاك المطاعم والملاحم بـ«تسعيرة» جديدة

٠١:٢٠ ص، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠١٦
تلاوة نادرة للشيخ ياسر الدوسري من سورة آل عمران عام 1419هـ

تلاوة نادرة للشيخ ياسر الدوسري من سورة آل عمران عام 1419هـ

٠٤:٤٨ م، الأربعاء، ٠١ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *