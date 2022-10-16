لإذابة الجلطات بشكل طبيعي.. تناول هذه الأطعمة المنزلية باستمرار

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كشف معهد Vein and Vascular Institute الصحي عن أقوى المركبات النباتية التي تعمل على إذابة الجلطات بشكل طبيعي وتشمل البروميلين والروتين (المعروف أيضا بالروتوسيد).

وثبت أن تناول “الروتين” الذي يمكن العثور عليه في التفاح والليمون والبصل وشاي البرتقال والمكملات الغذائية، يمنع الجلطات الدموية بعد الإصابة، في دراسة نشرت عام 2012 في مجلة International Current Pharmaceutical Journal.

دواء غير مكلف

وتوصل العلماء إلى أن هذا المركّب قد يكون بمثابة دواء غير مكلف لتقليل الجلطات المتكررة والمساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح.

وأوصى الباحثون بتناول الأناناس الطبيعي أو تناول مكملات غذائية تحتوي على البروميلين لأسباب مماثلة.

ووفقًا للباحثين، تشمل الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تساعد في إذابة جلطات الدم مثل الثوم والكيوي واللفت والسبانخ وعصير العنب.

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