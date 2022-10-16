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المملكة وجنوب إفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين
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المملكة وجنوب إفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين

المملكة وجنوب إفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين

المملكة وجنوب إفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين
٠٤:٣٣:٢٨ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عُقدت في جدة اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الجنوب إفريقي، للارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وحضر الاجتماع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

كما حضره معالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، وبحضور ومشاركة الشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية، واتحاد الغرف السعودية، وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

العلاقات الاستثمارية بين المملكة وجنوب إفريقيا

ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية جنوب إفريقيا، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية السعودية والجنوب إفريقية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وتخلل أعمال الاجتماع استعراضاً للشركات السعودية والجنوب إفريقية، وفرص تطوير أعمالها وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات، بُغية تعزيز الأعمال والاستثمارات، حيث شملت مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.

والاجتماع يأتي كخطوة لاحقة لدعم نتائج منتدى الاستثمار السعودي الجنوب إفريقي الذي عُقد أمس، حيث جرى استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية بين البلدين ودراستها، بمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين وممثلي القطاع الخاص والشركات.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الطاولة المستديرة المملكة جنوب أفريقيا

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