اليمن يدعو إلى مقاربة دولية واقعية في التعامل مع تهديدات الحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى مقاربة دولية واقعية في التعامل مع تهديدات الحوثيين، مؤكدًا على أن تعنت مليشيات الحوثي تجاه تمديد الهدنة أثبت عدم رغبتها في السلام.

جاء ذلك خلال استقبال بن مبارك، اليوم الأحد، سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، حيث ناقش الجانبان التطورات السياسية والجهود المبذولة لتمديد الهدنة في ظل استمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود.

مليشيا الحوثي لا تريد تحقيق السلام

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، فقد أكد بن مبارك علي أن تعنت مليشيا الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن تؤكد عدم رغبة المليشيا بتحقيق السلام، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.

الحوثي يسعى لفساد كل مساعي الصلح

وأشار بن مبارك إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدّما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام حرصًا، في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن مليشيا الحوثي تملصت من استحقاقات السلام، وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية.

من جانبه أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام، مؤكدًا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

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