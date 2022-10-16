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تفاصيل إطلاق منصة تمكين منظومة التطوع الصحي
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تفاصيل إطلاق منصة تمكين منظومة التطوع الصحي

تفاصيل إطلاق منصة تمكين منظومة التطوع الصحي

تفاصيل إطلاق منصة تمكين منظومة التطوع الصحي
٠٣:٣٥:٤٠ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلق مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة المنصة الخاصة بمشروع “تمكين” منظومة التطوع الصحي وتطوير أدائها؛ لتسهيل عملية الوصول لكامل المعرفة الرصينة التي يحتاجها المختصون والمهتمون في إدارة عمليات التطوع الصحي، وتسهيل الوصول للأدوات التي تهم مسؤولي التطوع.

المركز يحرص على ضمان الحصول على المعلومات من مصادرها

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص المركز على ضمان الحصول على المعلومات من مصدرها، إضافةً إلى أتمتة عملية الوصول إلى المعلومات بشكل مباشر عبر منصة موحدة للمعرفة.

وتسعى منصة تمكين منظومة التطوع الصحي إلى :

1- تطوير آلية الحصول على المعلومات الخاصة بكل الأدلة الإجرائية والمعيارية والنماذج الموحدة للتطوع الصحي في وزارة الصحة.
2-تتضمن المنصة نظام الاستشارات ويمكن من خلالها لقاء مديري التطوع الاستشاري

3- تعمل المنصة بذلك على تطوير الأداء الرقمي ورفع جودة العمل بين أفراد المنظومة.

رابط المنصة اضغط هنا .

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الكلمات الدلالية:
التطوع الصحي الصحة منصة تمكين وزارة الصحة

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