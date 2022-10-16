ملتقى لتوفير أكثر من 1300 وظيفة وورش تدريبية بمنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن إقامة ملتقى وظيفي لتوفير أكثر من 1300 وظيفة للخريجين والباحثين عن عمل، وورش تدريبية في مقر الكلية في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

* عنوان الملتقى:

– العنوان هو “ملتقى التوظيف 3”.

* موعد الملتقى:

– من يوم الأربعاء 2022/10/19م، حتى يوم الخميس 2022/10/20م.

– من الساعة 9:00 صباحًا، وحتى الساعة 2:00 ظهرًا.

* مكان الملتقى:

– الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

– للرجال والنساء.

* أبرز الجهات المشاركة:

1 – بنك التنمية الاجتماعية.

2 – صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

3 – الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).

4 – وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

5 – مجموعة الحكير.

6 – غرفة الرياض.

7 – مصرف الإنماء.

8 – مجموعة شاكر.

9 – والمزيد.

* التفاصيل:

– وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه لمزيد من التفاصيل: (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).