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3 طرق للتخلص الآمن من أجهزتك الإلكترونية القديمة

3 طرق للتخلص الآمن من أجهزتك الإلكترونية القديمة

3 طرق للتخلص الآمن من أجهزتك الإلكترونية القديمة
٠٢:٤٩:٢٦ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEE) عن أهمية الأجزاء الصغيرة من النفايات الإلكترونية التي قد يخزنها العديد من الأشخاص عن غير قصد، بما في ذلك الهاتف الخلوي، وسماعات الرأس، وأجهزة التحكم عن بعد، وفأرة الحاسوب.

وقال باسكال ليروي، المدير العام للمنتدى: “يميل الناس إلى عدم إدراك أن كل هذه العناصر التي تبدو غير مهمة لها قيمة كبيرة، وتمثل معًا على المستوى العالمي أحجامًا هائلة”.

أفضل 3 طرق للتخلص من أجهزتك الإلكترونية القديمة

1- ابحث عن خدمة التخلص من النفايات الإلكترونية

إذا كنت تعيش في منطقة تقدم خدمات التخلص من النفايات الإلكترونية، يقول الخبراء إن هذا من بين أسهل الطرق وأكثرها بديهية لإزالة الأدوات القديمة.

يمكن أن يكون التأثير الجماعي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية صاعقًا. فمقابل كل مليون هاتف محمول معاد تدويره، تقول وكالة حماية البيئة إنه يمكن استرداد 35 ألف رطل من النحاس و 772 رطلاً من الفضة و 75 رطلاً من الذهب و 33 رطلاً من البلاديوم.

2- تحقق مع بائع التجزئة

العديد من المنتجين، بما في ذلك Apple ، لديهم برامج تقدم أرصدة أو إعادة تدوير مجانية مقابل الأدوات المستعملة.

3- لا تتسرع في الترقية

يجب عليك استخدام إلكترونياتك لأطول فترة ممكنة، وبينما تعرّض مصنعو التكنولوجيا لانتقادات بسبب تكتيكات تهدف إلى جعلك تقوم بالترقية، قام صناع السياسة مؤخرًا بسن تغييرات لدفع الشركات لتسهيل إصلاح الإلكترونيات الاستهلاكية ودعم حركة الحق في الإصلاح.

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