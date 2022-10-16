إعلام أمريكي: إيران تخطط لإرسال صواريخ وطائرات بدون طيار إلى روسيا

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران تخطط لإرسال صواريخ وطائرات بدون طيار إلى روسيا.

وفي تقرير لها، أكدت صحيفة واشنطن بوست، أن الأسلحة الإيرانية التي ترسلها إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تعمل على تعزيز التزامها بتوريد الأسلحة لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا.

النظام الإيراني وافق سرًا على إرسال أسلحة لروسيا

ونقلت عن مسؤولين أمنيين أمريكيين، أن النظام الإيراني وافق سرًا على إرسال ليس فقط طائرات بدون طيار هجومية، ولكن أيضًا أول صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، مخصصة للاستخدام ضد المدن الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدفق المتزايد من الأسلحة من إيران يساعد في تعويض ما يقول مسؤولو إدارة بايدن إنها خسائر فادحة في المعدات العسكرية الروسية منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

وفي إشارة واضحة إلى دور إيران الموسع كمورد عسكري لموسكو، أرسلت طهران مسؤولين إلى روسيا في 18 سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على شروط شحنات أسلحة إضافية، بما في ذلك نوعين من صواريخ أرض – أرض.

إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

في الوقت نفسه، كشف المستشار، جيك سوليفان، مسؤول الأمن القومي الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة.

كما أوضح سوليفان أن من ضمن الصفقة المبرمة بين كل من إيران وروسيا، “منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة.

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