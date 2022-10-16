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ارتفاع ضحايا احتجاجات إيران إلى 240 قتيلاً بينهم 32 طفلاً

ارتفاع ضحايا احتجاجات إيران إلى 240 قتيلاً بينهم 32 طفلاً

ارتفاع ضحايا احتجاجات إيران إلى 240 قتيلاً بينهم 32 طفلاً
٠٢:٣٦:٤٦ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “هرانا” الإخباري المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن ارتفاع عدد قتلي الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية حتى الآن 240 قتيلاً، بينهم 32 طفلاً.

ونشر الموقع إحصائيات جديدة عن ضحايا الاحتجاجات العامة تعود إلى الفترة ما بين 17 سبتمبر الماضي و15 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه قتل حتى الآن 26 شخصًا من عناصر قوات الأمن الإيرانية أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية العارمة.

ولم يعلن النظام الإيراني حتى الآن عن الرقم الدقيق لمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة، بينما أعلن موقع “هرانا” الإخباري أن عدد المعتقلين حتى الآن يقّدر بـ7800 شخص، تم تحديد هوية 738 شخصًا منهم، بينهم 175 طالبًا جامعيًا.

تنظيم 453 تجمعًا احتجاجيًا في المدن والجامعات

وكشف تقرير “هرانا” أنه تم حتى الآن تنظيم 453 تجمعًا احتجاجيًا في المدن والجامعات في 111 مدينةً و73 جامعة.

يُذكر أن الاحتجاجات الأخيرة اندلعت منذ نحو شهر في عموم إيران، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد عناصر من “شرطة الأخلاق” في إيران.

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