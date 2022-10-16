إطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

تواصل – واس:

انطلقت اليوم المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وتعمل المنصة التي يشغلها ويشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال مرحلة الإطلاق التجريبية، على دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي “طاقات” و”جدارة”، وتحويلهم للمنصة الجديدة، حيث تتيح لهم المنصة الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بياناتهم أو مزاياهم السابقة.

وستتضمن المراحل القادمة من المنصة مزايا وخدمات إضافية سيعلن عنها في حينه.

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