وثيقة الضمان الصحي المُحدّثة تغطي جميع الحالات الصحية

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قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة الضمان الصحي الأساسية المحدثة تغطي جميع الحالات الصحية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض بالمملكة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”.

ويبذل مجلس الضمان الصحي جهوده الحثيثة لتحسين الرحلة العلاجية، والحد من مضاعفات الأمراض، وجودة حياة المستفيدين من التأمين الصحي الخاص، وفقًا لوثيقة الضمان الصحي الأساسية المُحدثة.

كما يعمل مجلس الضمان الصحي على تعزيز الصحة وإعطائها الأولوية من خلال توفير تغطية أعلى ووصول أوسع للخدمات الصحية، بالإضافة إلى توحيد معايير استحقاق الرعاية لضمان العدالة في الوصول إلى الأدوية من خلال وضع دليل للأدوية يستند إلى البحوث والدراسات.

وبدأ مجلس الضمان الصحي أوائل الشهر الجاري، بتطبيق العمل بالوثيقة الجديدة، وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي والمدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية سيسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع.

زراعة الكلى والخدمات الوقائية

وكشف أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة، منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.

وبيّن أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضًا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال.

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