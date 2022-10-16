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وكالة الأنباء الإيرانية: مقتل 4 وإصابة 61 في أحداث سجن إيفين
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وكالة الأنباء الإيرانية: مقتل 4 وإصابة 61 في أحداث سجن إيفين

وكالة الأنباء الإيرانية: مقتل 4 وإصابة 61 في أحداث سجن إيفين

وكالة الأنباء الإيرانية: مقتل 4 وإصابة 61 في أحداث سجن إيفين
٠١:٢٢:٥٧ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مقتل 4 أشخاص و إصابة 61 جريحًا في الأحداث التي شهدها سجن إيفين في ‎طهران ليلة أمس.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل ذلك من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد الإضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.

اندلاع حريق في سجن إيفين

وكان حريق اندلع السبت في سجن إيفين بطهران حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وأفاد شهود بأنهم سمعوا إطلاق نار.

من جهتها، قالت وكالة أنباء (إرنا) الرسمية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الاضطرابات التي نشبت في السجن في أعقاب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران على مدى الشهر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني.

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الكلمات الدلالية:
إيران تظاهرات إيران سجن مهسا أميني

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