22 مليون ريال.. مؤسسة الحبوب تصرف الدفعة الثامنة عشر لمزارعي القمح

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وقالت المؤسسة إن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (22,573,201) ريال، لصافي كمية مستلمة (12,725) طن وذلك لعدد (38) مزارعاً.

الدفعة الثامنة عشر

يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (532,278) طن لعدد (1754) مزارع، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (876,246,778) ريال.

وأعربت المؤسسة عن أملها من المزارعين سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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