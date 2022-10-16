انطلاق احتجاجات في جامعتي كرج وتبريز الإيرانيتين وهتافات مناهضة للنظام

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بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، انطلقت المظاهرات في جامعتي كرج وتبريز الإيرانيتين وسط هتافات مدوية مناهضة للنظام.

في الوقت نفسه، أعلن البرلماني الإيراني مجتبى محفوظي، أنه يتخوف من سقوط النظام إثر الاحتجاجات العارمة الجارية.

تم تعطيل خدمات إرسال الرسائل القصيرة الجماعية

وبعد اختراق أنظمة خدمة الرسائل القصيرة الجماعية وإرسال دعوات للمشاركة في تجمعات احتجاجية، أفادت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية بأنه تم تعطيل نشاط خدمات إرسال الرسائل القصيرة الجماعية، باستثناء الرسائل النصية القصيرة للبنوك، بأمر من المحكمة، وحتى إشعار آخر.

كما أفادت وكالة أنباء “فارس”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن حريق سجن إيفين نتج عن حرق “مستودع الملابس وورشة العمل” في السجن، بعد “صراع مفتعل” بين سجناء العنبرين السابع والثامن.

حالة عدد من السجناء خطيرة

وتفيد التقارير بأن حالة عدد من السجناء خطيرة، بسبب استنشاق كمية كبيرة من الدخان والغاز، وتم نقلهم الى المركز الصحي. وقد أصيب عدد آخر من السجناء بجروح نتيجة إطلاق الحراس الرصاص من بنادق صيد، وتم نقلهم إلى المركز الصحي.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإنه بعد إطلاق 200 إلى 300 رصاصة، حاول السجناء الخروج إلى ساحة السجن، وكسروا الأبواب في القاعة 4 جنوبي السجن، وعند وصولهم إلى الباب الأخير أطلق عليهم الحراس الغاز المسيل للدموع والغاز الملون، حيث حدثت اضطرابات في العنبر 7 ، وانطلقت صفارات الإنذار عدة مرات في هذا السجن، كما سمعت أصوات إطلاق النار بعد تصاعد الاضطرابات في السجن.

“بهلوي”: خامنئي مسؤول عن كل روح تُزهق بالسجن

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي تعليقًا على حريق سجن إيفين بطهران، أن المسؤولية عن كل روح تُزهق في سجن إيفين تقع على عاتق خامنئي ونظامه الشيطاني.

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