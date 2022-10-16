مجلس الشورى.. 9 عقود من التشريع والرقابة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

مر مجلس الشورى السعودي بمحطات تجاوزت 9 عقود، منذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في عام 1924 لبناء صرح يقوم على مبدأ “وأمرهم شورى بينهم”.

وبحسب مقطع فيديو بثته فضائية “الإخبارية”، فقد واكب مجلس الشورى نمو وتطور الدولة، حيث يمارس دوره التشريعي والرقابي عبر دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومناقشة تقارير الأداء للوزارات والمؤسسات.

9 عقود من التشريع والرقابة

وحرص مجلس الشورى على مواكبة عجلة التحديث برفع عدد لجان المجلس إلى 15 لجنة.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – عبر الاتصال المرئي – اليوم الأحد أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ويلقي خطاباً يتناول فيه – أيّده الله – السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وفي وقت ساق اليوم، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، إن المجلس “يقوم وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظامه بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة والتي تُحال إليه من رئيس مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ 396 قرارًا خلال السنة الماضية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “الرياض” أن إلقاء خادم الحرمين الشريفين الخطاب السنوي اليوم الأحد في افتتاح أعمال سنةٍ جديدة من أعمال المجلس، والتي يحدِدُ فيها – حفظه الله – السياسة العامة للدولة داخليًا وخارجيًا، تعدُ مناسبةً مهمةً.

وأوضح أن مجلس الشورى بأعضائه خلال السنة الماضية استطاع في (53) جلسة إصدار (396) قرارًا، حيث كان من بينها (210) قرارات تتعلق بالتقارير السنوية للجهات الحكومية، و(63) قرارًا يتعلق بالأنظمة واللوائح بالإضافة إلى (119) قراراً يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات.

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