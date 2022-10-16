«الصحة» تُسجل 139 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا و110 حالة تعاف وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في بيان إنه تم تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 818592 حالات.

110 حالة تعاف

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 110 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 805244 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9379 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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