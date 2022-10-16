“تقني طريف” يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

تواصل – واس:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية موعد بدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ، في أقسام الكلية لتخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنيات الأعمال المكتبية، وتقنية القوى الكهربائية.

التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من يوم الأحد

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 -3- 1444هـ ويستمر إلى 2 -4- 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤ.سسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي” عبر هذا الرابط

إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي في هذا الموعد

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر، مؤكدة أنه سيتاح التعديل والحذف على الاختبار “التخصصي” مع فتح التسجيل خلال شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين يبلغ 38 تخصّصًا.​

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