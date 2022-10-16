يوم الأغذية العالمي.. رسميًا: 40 مليار ريال نسبة هدر الغذاء سنويًا في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، اليوم الأحد، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز الـ40 مليار ريال سنويًا.

وقالت في إنفوجراف بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إن قيمة الهدر الغذائي سنويًا في المملكة تقدر بـ40 مليار و480 مليون ريال سنويًا.

يوم الأغذية العالمي

وأشارت إلى ارتفاع نسبة هدر الغذاء في المملكة إلى 19%، موضحة أن الأرز يعد أكثر الأطعمة المهدرة في المملكة.

ومؤخرًا، قال زيد الشبانات، مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة: إن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز الـ40 مليار ريال سنويًا، وفق الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة للحبوب.

وخلال مداخلة مع قناة “العربية”، أوضح الشبانات أن بعض البوفيهات المفتوحة تعد أحد أسباب الهدر الغذائي في المملكة، مضيفًا أن الحل يكمن في وعي المواطنين.

ويحتفي العالم، في 16 أكتوبر من كل عام، بـ يوم الأغذية العالمي، والذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار “عدم ترك أحد خلف الركب”.

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