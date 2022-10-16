الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟
“تقني طريف” يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
“الصناعة”: المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي
لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل
7 خطوات للحصول على إقرار مساحي سريع عبر منصة بلدي
شرطة الرياض: العثور على فتاة تغيّبت من أمام منزلها في المزاحمية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟

بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟

بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟
١١:٥٥:٤٧ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ينافس محرك البحث على الإنترنت  الجديد”نيفا”، بقوة في السوق الأوروبية ويسعى لإزاحة محرك جوجل عن مركزه.

ويتمتع المحرك الجديد بعدة مزايا فريدة من بينها:

1- أنه خالي من الإعلانات.

2- كما يخلو من تقنيات تتبع تصفح المستخدم للإنترنت.

معلومات عن المحرك الجديد:

1- أسسه عدة موظفين سابقين في جوجل، عام 2019.

2- يستطيع المحرك إيجاد المعلومات التي يتم البحث عنها سواء على الإنترنت أو في الملفات الشخصية للمستخدمين مثل البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية الأخرى.

3-  يتيح خدمة مدفوعة الاشتراك بتكلفة تعادل 3 يورو شهريًا، ويتيح خدمات إضافية مثل مدير كلمة المرور أو خدمة بروتوكول الشبكة الافتراضية (في.بي.إن) للسماح بتصفح الإنترنت دون الكشف عن هوية المستخدم.

4- أسس المحرك نيفا مؤشر بحث خاص به يضم مليارات مواقع الإنترنت، حيث يتم عرض المواقع التي تقدم محتوى عالي الجودة أولا على صفحة نتائج البحث.

5- يسمح نيفا للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات التي يستخدمونها بشكل شخصي، مثل البريد الإلكتروني ودروب بوكس وسلاك وفيجما وغيرها.

6- استطاع نيفا التوسع في السوق الأوروبية بفضل الجولة الثانية من جمع التمويلات له في 2021 حيث جمع 77.5 مليون دولار بمشاركة شركات كبرى مثل سيقويا كابيتال وجريلوك فينشر وإنوفيا كابيتال ونيتري فيتشرز فاند.

يذكر أن جوجل مازال يسيطر على سوق محركات البحث في العالم بحصة قدر 90% من هذه السوق. يقول راماسوامي إن “نيفا يستطيع تحدي هذه السيادة من خلال توفير تجربة بحث وتصفح أفضل سترضي المستخدمين”.

اقرأ أيضًا:

كيف تقيس سرعة الإنترنت بمحرك جوجل

«جوجل» تحذر: 30 ثغرة أمنية تم اكتشافها في محرك البحث «كروم»

الكلمات الدلالية:
جوجل محرك البحث نيفا معلومات عن نيفا نيفا

مواد ذات صلة

المزيد
التقديم الأحد المقبل.. وظائف مُعيد شاغرة في «طب الملك سعود»

التقديم الأحد المقبل.. وظائف مُعيد شاغرة في «طب الملك سعود»

١٢:١٣ ص، الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥
«ذاكر نايك»: طالما أن الله معي سأستمر في الدعوة لآخر يوم (فيديو)

«ذاكر نايك»: طالما أن الله معي سأستمر في الدعوة لآخر يوم (فيديو)

١١:٥٠ م، الخميس، ٠٨ يونيو ٢٠١٧
لص «عالق» يستدعي الشرطة لإنقاذه

لص «عالق» يستدعي الشرطة لإنقاذه

٠٩:١٠ م، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥
“التايم” الأمريكية تختار خادم الحرمين ضمن الزعماء الأكثر تأثيراً في العالم

“التايم” الأمريكية تختار خادم الحرمين ضمن الزعماء الأكثر تأثيراً في العالم

٠٩:٤٨ م، الخميس، ١٦ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *