بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟

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ينافس محرك البحث على الإنترنت الجديد”نيفا”، بقوة في السوق الأوروبية ويسعى لإزاحة محرك جوجل عن مركزه.

ويتمتع المحرك الجديد بعدة مزايا فريدة من بينها:

1- أنه خالي من الإعلانات.

2- كما يخلو من تقنيات تتبع تصفح المستخدم للإنترنت.

معلومات عن المحرك الجديد:

1- أسسه عدة موظفين سابقين في جوجل، عام 2019.

2- يستطيع المحرك إيجاد المعلومات التي يتم البحث عنها سواء على الإنترنت أو في الملفات الشخصية للمستخدمين مثل البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية الأخرى.

3- يتيح خدمة مدفوعة الاشتراك بتكلفة تعادل 3 يورو شهريًا، ويتيح خدمات إضافية مثل مدير كلمة المرور أو خدمة بروتوكول الشبكة الافتراضية (في.بي.إن) للسماح بتصفح الإنترنت دون الكشف عن هوية المستخدم.

4- أسس المحرك نيفا مؤشر بحث خاص به يضم مليارات مواقع الإنترنت، حيث يتم عرض المواقع التي تقدم محتوى عالي الجودة أولا على صفحة نتائج البحث.

5- يسمح نيفا للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات التي يستخدمونها بشكل شخصي، مثل البريد الإلكتروني ودروب بوكس وسلاك وفيجما وغيرها.

6- استطاع نيفا التوسع في السوق الأوروبية بفضل الجولة الثانية من جمع التمويلات له في 2021 حيث جمع 77.5 مليون دولار بمشاركة شركات كبرى مثل سيقويا كابيتال وجريلوك فينشر وإنوفيا كابيتال ونيتري فيتشرز فاند.

يذكر أن جوجل مازال يسيطر على سوق محركات البحث في العالم بحصة قدر 90% من هذه السوق. يقول راماسوامي إن “نيفا يستطيع تحدي هذه السيادة من خلال توفير تجربة بحث وتصفح أفضل سترضي المستخدمين”.

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