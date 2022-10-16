“الصناعة”: المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي

تواصل – واس:

أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر،أن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي بالتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا.

فرص استثمارية بالمنتدى السعودي الجنوب إفريقي

وأوضح في كلمة له خلال منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في مدينة جدة، أن المنتدى يهدف إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بين المملكة وجمهورية جنوب إفريقيا.

وأكد أن المملكة وجنوب إفريقيا عازمتان على إيجاد الحلول لتنمية قطاع التعدين في البلدين، وذلك بالتركيز على:

1 – رفع جودة الحياة وتحسينها من خلال المشاريع التنموية.

2 – إنتاج المعادن والفلزات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.

3 – التأكيد على أهمية إنشاء مراكز تكرير ومعالجة للمعادن الخضراء.

4 – توفير إمدادات رخيصة وموثوقة للطاقة المتجددة باستخدام الهيدروجين.

المملكة تستفيد من رؤوس أموالها وموقعها الإستراتيجي

وأضاف أن المملكة ستستفيد من رؤوس أموالها وموقعها الجغرافي الإستراتيجي في تحقيق تلك المستهدفات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالتحديات والفرص التي يمثلها هذا العصر الجديد للمعادن، من خلال فتح قنوات جادة ونوعيّة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.

إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي

وبين أن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي، بالتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا التي تعد وجهة مناسبة للشراكة في تحقيق تلك المستهدفات، حيث أصبحت المملكة اليوم مستهلكًا رئيسًا للصلب والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى، وذلك لتحقيق أهداف التصنيع ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1 تريليون دولار، مشيراً إلى أن المملكة رسمت أهدافًا عملية لتطوير مشاريع “الحديد الأخضر” والمشاريع المعدنية الخضراء، التي تتكامل مع محطات الهيدروجين التي تبنيها المملكة بقيادة شركات مثل شركة أكوا باور السعودية إحدى أكبر الشركات في العالم وأكثر اهتمامًا ومسؤولية تجاه البيئة.

صادرات المملكة إلى جنوب إفريقيا بلغت 12 مليار ريال

وأشار إلى أن صادرات المملكة إلى جمهورية جنوب أفريقيا قد بلغت في 2021م، أكثر 12 مليار ريال من الصادرات النفطية و3 مليارات ريال من الصادرات غير النفطية، فيما بلغت قيمة الواردات السعودية غير النفطية من جنوب أفريقيا 3.14 مليارات ريال، وتركزت الصادرات السعودية إلى جمهورية جنوب أفريقيا في عدد من القطاعات، من بينها: قطاع البتروكيمياويات، ومواد البناء والتعبئة والتغليف والمنسوجات، في حين من المتوقع أن يتم دراسة عدد من الفرص التصديرية الواعدة بين البلدين.