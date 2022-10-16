لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إصدار دليل إرشادي لنشرات الأدوية بطريقة برايل.

وقالت في حسابها على “تويتر”: “سعيًا لرفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين أو ضعاف البصر، أصدرت الغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية والنشرة الداخلية بطريقة برايل للمستحضرات الصيدلانية البشرية”.

وقالت إنه يمكن طباعة الدليل من الرابط التالي: https://sfda.gov.sa/ar/news/87368

ومؤخرًا، انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الشبكة الدولية للسلامة الدوائية، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على عضوية الشبكة.

الشبكة الدولية للسلامة الدوائية

ويكمن دور الشبكة الدولية، التي تضمّ في عضويتها 24 جهةً ومنظمة رقابية عالمية، في ضمان الالتزام بتقليل الأخطاء الدوائية، وتشجيع ومواصلة تطوير مراكز السلامة الدوائية في جميع الدول أعضاء الشبكة، وتسهيل التعاون فيما بينهم.

وهذا الانضمام يعد إضافةً مهمة لتعزيز ودعم جهود “الهيئة” الرقابية فيما يخص سلامة المنتجات الدوائية، من خلال تطوير وبناء القدرات وتعزيز كفاءتها في السلامة الدوائية.

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