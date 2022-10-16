الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدون إعلانات.. ماذا تعرف عن «نيفا» أقوى منافس لـ«جوجل» في أوروبا؟
“تقني طريف” يعلن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
“الصناعة”: المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي
لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل
7 خطوات للحصول على إقرار مساحي سريع عبر منصة بلدي
شرطة الرياض: العثور على فتاة تغيّبت من أمام منزلها في المزاحمية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل

لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل

لمساعدة المكفوفين.. الغذاء والدواء تُصدر دليلاً لنشرات الأدوية بطريقة برايل
١١:٤٧:١٥ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إصدار دليل إرشادي لنشرات الأدوية بطريقة برايل.

وقالت في حسابها على “تويتر”: “سعيًا لرفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين أو ضعاف البصر، أصدرت الغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية والنشرة الداخلية بطريقة برايل للمستحضرات الصيدلانية البشرية”.

وقالت إنه يمكن طباعة الدليل من الرابط التالي: https://sfda.gov.sa/ar/news/87368

ومؤخرًا، انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الشبكة الدولية للسلامة الدوائية، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على عضوية الشبكة.

الشبكة الدولية للسلامة الدوائية

ويكمن دور الشبكة الدولية، التي تضمّ في عضويتها 24 جهةً ومنظمة رقابية عالمية، في ضمان الالتزام بتقليل الأخطاء الدوائية، وتشجيع ومواصلة تطوير مراكز السلامة الدوائية في جميع الدول أعضاء الشبكة، وتسهيل التعاون فيما بينهم.

وهذا الانضمام يعد إضافةً مهمة لتعزيز ودعم جهود “الهيئة” الرقابية فيما يخص سلامة المنتجات الدوائية، من خلال تطوير وبناء القدرات وتعزيز كفاءتها في السلامة الدوائية.

اقرأ أيضًا:

 بعد استيفاء المعايير.. «الغذاء والدواء» تنضمّ للشبكة الدولية للسلامة الدوائية

الكلمات الدلالية:
الغذاء والدواء المكفوفين دليل بطريقة برايل طريقة برايل

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة جدة تعلن جاهزيتها لأي طارئ في مباراة “الأهلي والاتحاد”

شرطة جدة تعلن جاهزيتها لأي طارئ في مباراة “الأهلي والاتحاد”

١٢:١٨ ص، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
التأمينات تُفصّل منافع برنامج الأخطار المهنية المطبق على الموظفين

التأمينات تُفصّل منافع برنامج الأخطار المهنية المطبق على الموظفين

٠٦:٠٩ م، الأحد، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٥
مواقع وحسابات إلكترونية تتبع “التربية”.. خارج السيطرة

مواقع وحسابات إلكترونية تتبع “التربية”.. خارج السيطرة

١١:٤١ ص، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
قيادة «عاصفة الحزم»: القوات البرية جاهزة وستقوم بواجبها في الوقت المناسب (فيديو)

قيادة «عاصفة الحزم»: القوات البرية جاهزة وستقوم بواجبها في الوقت المناسب (فيديو)

٠٨:٤٦ م، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *