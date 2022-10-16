بالتفاصيل.. الإعلان عن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

* البرامج والمواعيد:

1- دبلوم الكليات التقنية – صباحي مسائي (بنين / بنات):

– يبدأ التسجيل يوم الأحد 1444/03/27هـ الموافق 2022/10/23م وينتهي الخميس 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

2- برامج البكالوريوس – صباحي مسائي (بنين / بنات):

– يبدأ التسجيل يوم الأحد 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م وينتهي الخميس 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م.

3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية:

– يبدأ التسجيل يوم الأحد 1444/03/27هـ الموافق 2022/10/23م وينتهي الخميس 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

* تفاصيل:

1- برامج (البكالوريوس): اضغط هنا

2- دبلوم الكليات التقنية (بنين / بنات):

أ – اضغط هنا

ب – اضغط هنا

3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية:اضغط هنا

​* شروط القبول:

1- بكالوريوس الكليات التقنية – صباحي:

– أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

– إدخال نسبة اجتياز الاختبار الشامل لخريج دبلوم معاهد التدريب الأهلية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– يتاح للمتقدم على برنامج البكالوريوس التقديم على عدة كليات ثم اختيار الرغبات امتداداً لتخصصه.

2- بكالوريوس الكليات التقنية – مسائي:

– أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

– إدخال نسبة اجتياز الاختبار الشامل لخريج دبلوم معاهد التدريب الأهلية حيث ستتم المفاضلة عليها.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– تدفع تكاليف غير مستردة عند القبول المبدئي قدرها 300 ريال في أول فصل تدريبي ولمرة واحدة فقط ويتم خصمها من تكاليف التدريب في حالة قبول المتقدم النهائي، كما يتم احتساب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 550 ريالاً.​

3 – دبلوم الكليات التقنية – صباحي:

– أن يكون المتقدم خريج ثانوية عامة أو ما يعادلها، وألا يزيد سن المتقدم عن (25) سنة.

– ألا يتجاوز تاريخ التخرج من المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الخمس سنوات، و‌ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية أو الجامعية المتوسطة (الدبلوم).

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

4 – دبلوم الكليات التقنية – مسائي:

– أن يكون المتقدم خريج ​ثانوية عامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يكون المتقد​م م​لتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– يتم اعتماد القبول النهائي لجميع المتقدمين حال اكتمال عدد 25 متدرباً في الشعبة، ويتم احتساب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 400 ريال​.

5- دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية – صباحي:

– ​​أن يكون المتقدم خريج مرحلة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي.

– ​ألا يقل سن المتقدم عن (15) سنة، و​ألا يكون المتقدم خريجاً من الثانوية العامة أو ما يعادلها، و​‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– ​يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

6 – برامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية-صباحي:

– أن يكون المتقدم خريج مرحلة المتوسطة فقط، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وألا يقل سن المتقدم عن (16) سنة.

– يشترط للقبول في برامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وبرامج معاهد السجون في الفترة الصباحية بأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تفوق الكفاءة المتوسطة.

* التقديم:

– ​يتاح للمتقدم معهد واحد أو عدة معاهد للتقدم عليها (بحد أعلى معهدان) ثم اختيار البرامج المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).

* المصدر : (اضغط هنا)

* طريقة التسجيل:

– خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)