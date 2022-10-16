7 خطوات للحصول على إقرار مساحي سريع عبر منصة بلدي
تواصل – فريق التحرير:
تستهدف خدمة المسار السريع لإصدار القرارات المساحية تسريع خدمة المواطن عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المساحين المعتمدين من اعتماد القرارات المساحية.
وعبر منصة “بلدي” يمكن التقديم للحصول على “إقرار مساحي”:
1- تحديد المالك ومقدم الطلب.
2- تحديد الغرض من القرار المساحي.
3- إدخال بيانات وثيقة الملكية.
4- تحديد الأمانة والبلدية والحي.
5- اختيار المكتب الهندسي (المصنف مساحــيًـــا) لعمل الرفع المساحي.
6- اختيار مساح مصنف (المسار السريع).
7- إرسال الطلب للمكتب الهندسي.
وبعد سداد الرسوم يتم إصدار القرار المساحي ويمكن طباعته من حساب المستفيد.
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