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تراجع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

تراجع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

تراجع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً
١١:٠٧:٠٢ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح في بورصة المملكة.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 198.90 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 182.32 ريال.

عيار 21 يسجل 174.04 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 174.04 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 149.17 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.02 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.45 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6.186 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1.392 ريال، وأسعار كيلو الذهب 198.896 ريال.

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