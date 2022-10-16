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عاجل.. حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 59
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عاجل.. حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 59

عاجل.. حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 59

عاجل.. حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 59
١٠:٤٩:٤١ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 59.

وقال في تغريدة على تويتر، إن الاعتراض يكون من خلال خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

والاثنين الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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