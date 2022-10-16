تايوان ترد على الرئيس الصيني: لا تراجع ولا استسلام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة التايوانية، أنه لا تراجع في الدفاع عن سيادة البلاد، مؤكدة أن الرأي العام يعارض بوضوح مبدأ بلد واحد ونظامين.

وأكدت ردًا على تصريحات الرئيس الصيني، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت 11 طائرة و4 سفن للجيش الصيني في محيط جزيرة تايوان.

الرئيس الصيني عن استخدام القوة في تايوان

وصباح اليوم، قال الرئيس الصيني، شي جينبينج، إن بكين لن تتنازل إطلاقًا عن حق استخدام القوة في تايوان.

الصين تعارض عقلية الحرب الباردة

وأوضح خلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، أن بلاده لن تتخلى أبدًا عن استخدام القوة بشأن تايوان، وأنها تعارض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي يأتي في مرحلة دقيقة بالنسبة لبلاده، موجهًا انتقادات حادة لتدخل “قوى خارجية” في جزيرة تايوان.

بكين ضد النزعة الانفصالية في تايوان

وأكد أن الصين حققت سيطرة شاملة على هونج كونج وحولتها من الفوضى إلى الحاكمية، وأنها خاضت صراعًا كبيرًا ضد النزعة الانفصالية في تايوان.

وتعهد شي جينبينج في خطابه بخوض كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل في تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، مبينًا أن الصين أظهرت عزمها القوي وقدرتها على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان.

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