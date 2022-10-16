انخفاض تدريجي للحرارة.. ولليوم الرابع «مكة» الأعلى بـ 39 درجة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في الدمام ورفحاء والأحساء، و37 درجة في المدينة المنورة وحفر الباطن، و36 درجة في الرياض وبريدة وعرعر وجازان والعلا.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 25 درجة، بينما سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط للرياح

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 5 مناطق

وأوضح أن الفرصة، ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ومكة والمدينة .

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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