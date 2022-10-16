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هل يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة؟ “تقويم التعليم” تُجيب
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هل يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة؟ “تقويم التعليم” تُجيب

هل يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة؟ “تقويم التعليم” تُجيب

هل يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة؟ “تقويم التعليم” تُجيب
١٠:٢٤:٤٦ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنه يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة، ولكن لابد من توافر عدد من الشروط.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن شروط دخول المعلم الحاصل على الدبلوم اختبار الرخصة، هي:

أولًا – المعلمون على رأس العمل:

1 –  يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق.

2 – يستثنى من ذلك من كان على رأس العمل عند نفاذ لائحة الوظائف التعليمية، فيشترط حصوله على مؤهل الدبلوم فما فوق.

ثانيًا – الخريجون الجدد ممن ليسوا على رأس العمل:

1 – يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق.

جاء ذلك خلال رد هيئة تقويم التعليم على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل يحق للمعلم الحاصل على الدبلوم دخول اختبار الرخصة؟”.

إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي في هذا الموعد

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر، مؤكدة أنه سيتاح التعديل والحذف على الاختبار “التخصصي” مع فتح التسجيل خلال شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين يبلغ  38 تخصّصًا.​

وأشارت إلى أن اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

 * الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

* الجزء الثاني: وهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

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الكلمات الدلالية:
اختبار الرخصة المعلم الحاصل على الدبلوم مؤهل البكالوريوس هيئة تقويم التعليم

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