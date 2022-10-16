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تنبيه مهم من «الصحة»: «اسأل طبيب ولا تسأل مجرب»
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تنبيه مهم من «الصحة»: «اسأل طبيب ولا تسأل مجرب»

تنبيه مهم من «الصحة»: «اسأل طبيب ولا تسأل مجرب»

تنبيه مهم من «الصحة»: «اسأل طبيب ولا تسأل مجرب»
١٠:٣٠:٣٨ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، إلى ضرورة مراجعة الطبيب في أي معلومة صحية، وعدم الاعتماد على سؤال المجربين.

وقالت المنصة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اسأل طبيب ولا تسأل مجرب”.

حملة تأكد مرتين

ويأتي ذلك ضن حملة “تأكد مرتين”، التي أطلقتها وزارة الصحة قبل أيام، بغرض التأكد من أي معلومة طبية أكثر من مرة، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة بعدم تطبيق أي معلومة صحية قبل التأكد من صحتها أكثر من مرة.

وقالت الوزارة عبر حساب “عش بصحة” على تويتر: صحتك غالية، تأكّد مرةً ومرتين وثلاثاً من أيّ معلومة صحية قبل تطبيقها على نفسك.

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الكلمات الدلالية:
الطبيب زيارة الطبيب مراجعة الطبيب وزارة الصحة

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