عاجل.. بسبب غياب الحكومة.. رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية عن رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي بسبب غياب الحكومة.

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن موعد عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بالكويت، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً على خلفية تأجيل انعقاد مجلس الأمة، إضافة إلى جدل أثير حول مشاركة نواب في التشكيل الحكومي الجديد جنبًا إلى جنب مع وزراء أعلنوا سابقًا رفض وجودهم في التركيبة الوزارية.

وأعلن أمين عام مجلس الأمة، عادل اللوغاني، عن استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.

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