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حتى لا ترضعي البلاستيك لطفلك.. تجنبي هذه الأطعمة والمشروبات
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حتى لا ترضعي البلاستيك لطفلك.. تجنبي هذه الأطعمة والمشروبات

حتى لا ترضعي البلاستيك لطفلك.. تجنبي هذه الأطعمة والمشروبات

حتى لا ترضعي البلاستيك لطفلك.. تجنبي هذه الأطعمة والمشروبات
١٠:١٢:٣١ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن باحثون إيطاليون من العثور على بقايا مادة البلاستيك في حليب الأمهات الذي يرضعنه للأطفال، بسبب تناولهن الأطعمة والمشروبات الموضوعة في عبوات بلاستيكية.

ودعا باحثون الأمهات إلى تجنب الأطعمة والمشروبات وكريم الوجه وحتى معجون الأسنان الموضوعة في عبوات بلاستيكية.

البلاستيك في حليب الأمهات

ويطلق على مادة البلاستيك التي عثر عليها في حليب الأمهات، اسم “اللدائن الدقيقة”، وهي عبارة عن شظايا صغيرة من المواد البلاستيكية التي يصنعها الإنسان، ويقل طولها عن 5 ملليمترات.

ويأتي معظم هذه المادة من منتجات تستخدم لمرة واحدة مثل الزجاجات البلاستيكية، وفق صحيفة “الديلي ميل”.

ووصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد أن قدمت 34 امرأة عينات من حليبهن في روما بعد أسبوع من وضعهن لمواليدهن، ليكتشف الباحثون وجود مادة البلاستيك في 75 في المئة من العينات.

وكانت دراسات سابقة اكتشفت وجود بقايا مواد بلاستيكية في الرئتين والدماغ والدم، في أجساد أحياء وأموات، لكن هذه المرة هي الأولى التي يجري فيها اكتشاف هذه المواد في الحليب البشري.

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