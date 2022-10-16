تفاصيل اتفاقية نقل الأبراج من شركة «زين» إلى «لتيس الذهبية»

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أعلنت شركة “زين” عن نقل ملكية إحدى شركاتها التابعة (“زين للأعمال المحدودة”) إلى صندوق الاستثمارات العامة وذلك بقيمة إسمية قدرها 10,000 ريال.

وقام صندوق الاستثمارات العامة بتعديل اسم الشركة من “زين للأعمال المحدودة” إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية”.

كما وقعت “زين” مع “لتيس الذهبية” اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية مالا يقل عن 8,069 برج من “زين” إلى “لتيس الذهبية” وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3,026 مليون ريال .

وبموجب اتفاقية شراء الأصول، ستحصل شركة “زين” على مبلغ 2,421 مليون ريال بالإضافة إلى حصة ملكية في “لتيس الذهبية” تبلغ 20% من رأس مال “لتيس الذهبية” وذلك حين تحقيق “الإتمام المالي” وفقاً لاتفاقية شراء الأصول.

كما قامت “زين” بتوقيع اتفاقية شركاء مع كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد آل سعود وشركة سلطان القابضة و”لتيس الذهبية” بشأن “لتيس الذهبية”، حيث تكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في “لتيس الذهبية” بنسبة 60%، و”زين” بنسبة 20%، و الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وحسب اتفاقية شراء الأصول، يتحقق “الإتمام المالي” عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية، ونقل مالا يقل عن 3,000 برج من أصل 8,069 لملكية “لتيس الذهبية” وحينها سيبدأ العمل بأحكام اتفاقيات شراء الأصول واتفاقية الشركاء الموقعة.

نقل الأبراج على دفعات

وسيبدأ نقل الأبراج على دفعات، على أن يتم نقل 8,069 برج على الأقل خلال مدة لا تزيد عن 18 شهراً من “الإتمام المالي”.

هذه الصفقة ستؤدي إلى مكاسب تصل إلى 1.1 مليار ريال ناتجة عن نقل ملكية الأبراج البالغ عددها 8,069 برج خلال الثمانية عشر شهرًا التالية للإتمام المالي. وستعمل “زين” مع جميع الأطراف على إتمام المراحل المتبقية.

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