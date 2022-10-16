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المؤهل الجامعي وحده لا يكفي.. 7 نصائح للحصول على وظيفة
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المؤهل الجامعي وحده لا يكفي.. 7 نصائح للحصول على وظيفة

المؤهل الجامعي وحده لا يكفي.. 7 نصائح للحصول على وظيفة

المؤهل الجامعي وحده لا يكفي.. 7 نصائح للحصول على وظيفة
٠٩:٢٥:٣٣ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب عبد العزيز بن سعود العمر عن عدة نصائح للحصول على وظيفة في أسرع وقت، مطالبًا بعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة “الجزيرة” والذي جاء بعنوان “سوق العمل بين الشهادات والمهارات”، إنه قبل عدة عقود كان يمكن للحاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أن يشغل وظيفة مدير عام (General Manager) في أي شركة وذلك بعد فترة قصيرة من التدريب.

7 نصائح للحصول على الوظيفة

1- الأولوية في سوق العمل لم تعد اليوم لأصحاب الشهادات الأكاديمية، بل الأولوية أصبحت لمن يمتلك مهارات وقدرات خاصة في مجال تخصصي محدد يتوافق مع مستجدات الألفية الجديدة.

2- يتطلب سوق العمل اليوم متعلمين يتمتعون بعقل نقدي تحليلي، وبمهارة التعلم مدى الحياة.

3- كثير ممن حصلوا على شهادات جامعية لم يجدوا اليوم فرصهم في سوق العمل إلا بعد أن امتلكوا وأتقنوا مهارات وقدرات في مجال مهني محدد.

4- إذا كنت خريجًا جامعيًا ولم تحصل بعد على فرصة عمل فلا تُضع وقتك منتظرًا مجيء فرصة العمل.

5- ابحث عن المهارات والقدرات التي يطلبها اليوم سوق العمل (وما أكثرها).

6- ابحث عن مؤسسة تدريب متخصصة (وما أكثرها) توفر لك تدريباً يكسبك تلك المهارات والقدرات.

7- لا تركن فقط إلى مؤهلك الجامعي العالي، فقد تبين أن الذين يمتلكون مهارات وقدرات مهنية خاصة يحققون غالبًا دخلاً يفوق دخل أصحاب الشهادات

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