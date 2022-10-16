بالإنفوجراف.. خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار

تواصل – فريق التحرير:

في إنفوجراف لصحيفة تواصل، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تقدم خدمة إلكترونية بإيقاف التسجيل، لإتاحة الفرصة للمستفيد لإلغاء تسجيله في ضريبة القيمة المضافة للعقار.

وأضافت أنه من خلال “خدمة العملاء”، يكون الاستفسار عن هذه الخدمة متاحًا من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار، هي:

1 – تسجيل الدخول.

2 – الضغط على أيقونة الضرائب.

3 – تفاصيل التسجيل.

4 – إلغاء التسجيل.

5 – اطلب تعليق الالتزام.

6 – املأ النموذج بالبيانات وأرسله.

7- سيصلك إشعار بالطلب عبر البريد.

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