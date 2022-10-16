الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالإنفوجراف.. خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار
5 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. وهذه أبرز أسباب الإصابة
عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك
خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر
ماذا أفعل في حال التقاعد حتى يستمر الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالإنفوجراف.. خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار

بالإنفوجراف.. خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار

بالإنفوجراف.. خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار
٠٩:١٨:٠٥ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في إنفوجراف لصحيفة تواصل، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تقدم خدمة إلكترونية بإيقاف التسجيل، لإتاحة الفرصة للمستفيد لإلغاء تسجيله في ضريبة القيمة المضافة للعقار.

وأضافت أنه من خلال “خدمة العملاء”، يكون الاستفسار عن هذه الخدمة متاحًا من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعقار، هي:

1 – تسجيل الدخول.

2 – الضغط على أيقونة الضرائب.

3 – تفاصيل التسجيل.

4 – إلغاء التسجيل.

5 –  اطلب تعليق الالتزام.

6 – املأ النموذج بالبيانات وأرسله.

7- سيصلك إشعار بالطلب عبر البريد.

اقرأ أيضًا:

بالانفوجراف.. 3 مزايا جديدة من واتساب على جوالك

بالانفوجراف.. «المرور» يقدم 5 نصائح مهمة لتجاوز ازدحام الطرق بأمان

الكلمات الدلالية:
إنفوجراف خطوات إيقاف التسجيل ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

٠٩:٥٢ م، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧
خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق

خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق

٠٩:٠٠ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
الإطاحة بأحد مروجي المخدرات عبر «انستجرام» (صور)

الإطاحة بأحد مروجي المخدرات عبر «انستجرام» (صور)

٠٩:٢٠ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
الطقس: سماء غائمة في الرياض والقصيم وانخفاض الرؤية بمكة والمدينة

الطقس: سماء غائمة في الرياض والقصيم وانخفاض الرؤية بمكة والمدينة

٠١:٠٠ م، الجمعة، ٢٨ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *