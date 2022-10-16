عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك

تواصل – فريق التحرير:

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، في إطلاق نار واشتباكات في مدينة إيرابواتو وسط المكسيك.

مصرع 6 نساء و6 رجال

وأعلنت الشرطة المحلية، أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على عدد من الأشخاص في مدينة إيرابواتو بوسط المكسيك، مما أسفر عن مصرع 6 نساء و6 رجال.

ثاني عملية إطلاق نار عشوائي خلال شهر

وأوضحت أن هذه هي ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم.

قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين

وأكدت حكومة المدينة، أن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار، في الولاية التي تعتبر مركزًا رئيسًا للتصنيع، وموقعًا لإنتاج كثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم.