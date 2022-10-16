الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك
خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر
ماذا أفعل في حال التقاعد حتى يستمر الدعم؟.. حساب المواطن يجيب
اليوم.. خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى
«الجوازات» توضح طريقة إصدار جواز السفر للأطفال عبر «أبشر» (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك

عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك

عاجل.. مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار واشتباكات وسط المكسيك
٠٨:٥٦:٠٦ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، في إطلاق نار واشتباكات في مدينة إيرابواتو وسط المكسيك.

مصرع 6 نساء و6 رجال

وأعلنت الشرطة المحلية، أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على عدد من الأشخاص في مدينة إيرابواتو بوسط المكسيك، مما أسفر عن مصرع 6 نساء و6 رجال.

ثاني عملية إطلاق نار عشوائي خلال شهر

 وأوضحت أن هذه هي ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم.

قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين

وأكدت حكومة المدينة، أن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار، في الولاية التي تعتبر مركزًا رئيسًا للتصنيع، وموقعًا لإنتاج كثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم.

الكلمات الدلالية:
إطلاق نار المكسيك مدينة إيرابواتو مقتل 12 شخص ولاية جواناخواتو

مواد ذات صلة

المزيد
الكونجرس نادم على إقرار «جاستا».. والجمهوريون يحمّلون البيت الأبيض المسؤولية

الكونجرس نادم على إقرار «جاستا».. والجمهوريون يحمّلون البيت الأبيض المسؤولية

١٠:٤٥ م، الجمعة، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
الموافقة على إيصال الكهرباء لمنازل الحرازات دون صكوك

الموافقة على إيصال الكهرباء لمنازل الحرازات دون صكوك

٠٧:٥٣ م، الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤
موجز الصباح: استمرار الأمطار والغبار على 9 مناطق .. وسائق يوثِّق لحظة وفاته

موجز الصباح: استمرار الأمطار والغبار على 9 مناطق .. وسائق يوثِّق لحظة وفاته

١٠:٠٨ ص، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠١٥
«العمل»: فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية لحفظ الحقوق ​

«العمل»: فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية لحفظ الحقوق ​

١٠:٠٦ ص، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *