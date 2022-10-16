5 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. وهذه أبرز أسباب الإصابة

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كشف أطباء ومتخصصون عن 5 نصائح للوقاية من مرض سرطان الثدي، أهمها الغذاء الصحي السليم.

ووفق الأطباء والمتخصصين الذين تحدثوا لصحيفة “البلاد”، فإن النصائح الخمس هي:

1-الحفاظ على نظام غذائي صحي.

2-الابتعاد عن الوجبات السريعة المحتوية على المواد الحافظة، والأجواء غير الصحية.

3-البعد عن تلوث الهواء.

4-الحرص على التمارين الرياضية وتخصيص وقت للمشي.

5-الابتعاد عن العلاجات الهرمونية.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

وفي السياق أشار الخبراء والمتخصصون إلى أن أهم أسباب الإصابة بسرطان الثدي هي:

-الطعام غير الصحي.

-الجينات والطفرات الوراثية.

-التلوث البيئي.

– الإسراف في استخدام المنظفات والمبيدات والتدخين، واستخدام البخور في جو مغلق.

-إشعال الحطب للتدفئة في البيئة المغلقة خلال فصل الشتاء.

-الإكثار من الدهون.

-قلة الوعي في استخدام البلاستيك في الأطعمة والمشروبات الساخنة.

ومؤخرًا، كشفت استشارية أورام الثدي والغدد الصماء د. رقية الصنيتان، أن المملكة تشهد زيادة سنوية بنسبة الإصابة بسرطان الثدي حوالي 5%، وفق آخر إحصائية للمركز السعودي للأورام.

وأوضحت أنه من المهم للغاية أن الناس تكون على وعي بمرض سرطان الثدي وعلاماته وأعراضه وعوامل خطورته وأهمية الفحص المبكر.

وأضافت أن سرطان الثدي هو عبارة عن تغير غير طبيعي في أنسجة الثدي، وهو نوع من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء، بحيث هناك واحدة من كل ثمانية نساء قد تصاب أو تكون معرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي.

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