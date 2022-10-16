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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر
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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر
٠٨:٣٧:٤٣ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه في الوقت الحاضر أصبح تعريف اللقطة سهلًا.

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أن تعريف اللقطة في الوقت الحاضر أصبح تعريفًا سهلًا وميسرًا، بخلاف الزمن الماضي، حيث كان يأتي من وجد اللقطة إلى أبواب المساجد وتجمعات الناس، الأمر الذي كان فيه مشقة وعنت.

وضع لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة

وأضاف أنه في الوقت الحاضر صار تعريف اللقطة سهلًا، عن طريق وضع لافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة، يقول فيها :” عُثر في هذا المكان على كذا، فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم”، فإذا اتصل عليه أحد طوال السنة وإلا أخذها من وجدها.

صاحب اللقطة قد لا يهتدي لمواقع التواصل

وأكد أنه على من وجد مثلاً محفظة فيها نقود وأشياء، فيكتب هذه اللافتة بتلك الطريقة، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل قد لا يهتدي إليها صاحب اللقطة، كأن وجد شخص لقطة وكتب على تويتر أنه وجدها، وكان صاحبها رجلًا عاميًا كبيرًا في السن، ولا يعرف أصلاً ما هو تويتر، فكيف يصل إليها، لذا أفضل وأسهل طريقة مناسبة للجميع هي وضع لافتة في المكان الذي وجدت فيه اللقطة.

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الكلمات الدلالية:
الخثلان اللقطة تعريف اللقطة سعد الخثلان وسائل التواصل

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