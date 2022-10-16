ماذا أفعل في حال التقاعد حتى يستمر الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن المواطن الذي أحيل للتقاعد عليه تحديث بياناته، حتى يتم النظر في مدى أهليته لحصوله على الدعم.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وقال السائل إنه تقاعد من العسكرية قبل 3 سنوات وبعدها توظف حارس أمن؛ متى يتم تحديث بيانات الدخل؟ هل بعد استلام راتب الوظيفة أم قبلها؟

تحديث بيانات الدخل

وأجاب الحساب عليه قائلاً: “في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتعديل الدخل ثم حفظ، وسيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى”.

وفي وقت سابق، دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم.

وحث حساب المواطن على الإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

والاثنين الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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