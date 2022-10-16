تصريح عاجل للرئيس الصيني عن استخدام القوة في تايوان.. ماذا يحدث؟

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قال الرئيس الصيني، شي جينبينج، في تصريحات له اليوم، إن بكين لن تتنازل إطلاقًا عن حق استخدام القوة في تايوان.

الصين تعارض عقلية الحرب الباردة

وأوضح خلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، أن بلاده لن تتخلى أبدًا عن استخدام القوة بشأن تايوان، وأنها تعارض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي يأتي في مرحلة دقيقة بالنسبة لبلاده، موجهًا انتقادات حادة لتدخل “قوى خارجية” في جزيرة تايوان.

بكين ضد النزعة الانفصالية في تايوان

وأكد أن الصين حققت سيطرة شاملة على هونج كونج وحولتها من الفوضى إلى الحكامة، وأنها خاضت صراعًا كبيرًا ضد النزعة الانفصالية في تايوان.

وتعهد شي جينبينج في خطابه بخوض كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل في تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، مبينًا أن الصين أظهرت عزمها القوي وقدرتها على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان.

الحزب الشيوعي الصيني يضم 96 مليون عضو

وحسب “سكاي نيوز”، فقد شدد على أن بكين لن تسعى أبدًا إلى الهيمنة ولن تنخرط في أنشطة توسعية، مشيرًا إلى أن الحزب الذي يضم 96 مليون عضو انتصر في أكبر معركة ضد الفقر في تاريخ البشرية.

ووفق مراقبين، فإنه من المتوقع أن يستمر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم أسبوعًا، حيث يُتوقع على نطاق واسع أيضًا أن يفوز شي جينبينج، خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونج.

11 طائرة و4 سفن للجيش الصيني في محيط الجزيرة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التايوانية، أنها تعقبت 11 طائرة و4 سفن للجيش الصيني في محيط الجزيرة.

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