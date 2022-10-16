«الجوازات» توضح طريقة إصدار جواز السفر للأطفال عبر «أبشر» (فيديو)

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قالت الإدارة العامة للجوازات إنه يمكن استخراج جواز السفر لمن أتم 21 عامًا عبر حساب المستفيد على منصة أبشر.

وأوضحت أنه يُشترط:

1- خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية.

2- رسوم التجديد تبلغ 300 ريال لمدة 5 سنوات و600 ريال لمدة 10 سنوات.

وأضافت أنه في حال الرغبة في إصدار جواز السفر للأطفال الأقل من 12 سنة فيتم ذلك من خلال منصة أفراد الأسرة في منصة أبشر، واختيار إصدار أو تجديد جواز السفر.

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