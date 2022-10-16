تحذير لمخفضي الوزن.. هذا الأمر قد يحرك الكليتين من مكانهما

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كشف استشاري أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يزيد من خطر تكون الحصى في الكلى، وقد يحرك الكليتين من مكانهما.

وقال الدكتور عصمت غاليموف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، إن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى تحرك الكليتين أو إحداهما من موضعها الطبيعي.

خطر تكون الحصى

وتابع أن “حمية كيتو الشائعة الغنية بالبروتينات، تشكل عبئًا إضافيًا على الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصى فيها وتلفها”.

ونبه إلى ضرورة عدم استخدام أدوية مدرة للبول لفترة طويلة من دون إشراف طبي، بهدف إنقاص الوزن، لأنه “يمكن أن يؤدي تناولها إلى قصور كلوي مزمن”.

وفي وقت سابق، أكد د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من الماء يوميًا، والماء يسهم في تنظيف القولون وأداء الكلى.

وتابع د. عبدالله الذيابي “أن الماء يسهم في تنظيف القولون وأداء الكلى وظائفها بشكلٍ طبيعي”.

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