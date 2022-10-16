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استشاري: لا تتناول القهوة في حالة الصداع.. تضر القلب
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استشاري: لا تتناول القهوة في حالة الصداع.. تضر القلب

استشاري: لا تتناول القهوة في حالة الصداع.. تضر القلب

استشاري: لا تتناول القهوة في حالة الصداع.. تضر القلب
٠٧:٤٤:٣٥ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، استشارية الغدد الصماء، بعدم تناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان؛ لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتزيد عدد ضربات القلب، وتثير الجهاز العصبي.

ارتفاع مستوى ضغط الدم

وقالت إنه “إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرًا؛ لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم”.

وأضافت أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

كما نصحت بعدم تناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان.

ومؤخرًا، حذر د.هاني العبدلي، استشاري مخ وأعصاب، من خطورة الإفراط في تناول القهوة، خاصة لمن يعاني من حساسية الكافيين.

وقال العبدلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ”القهوة ؛ تراها ما تسبب خفقان أو تسارع في نبضات القلب إلا إذا زادت الجرعة اليومية عن 400 ملجم أو لديك حساسية زائدة من تأثير الكافيين”.

وعادة ينصح خبراء الصحة بأهمية الاعتدال في تناول مشروبات الكافيين على مدار اليوم، حتى لا تؤثر على الصحة وتسبب الأرق وعدم القدرة على النوم ليلاً.

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الكلمات الدلالية:
الصداع القهوة تناول القهوة ضربات القلب

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