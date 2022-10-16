الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: لا تتناول القهوة في حالة الصداع.. تضر القلب
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
7 آلاف إصابة بالتهاب الكبد في المملكة خلال عام.. وهذه المدن الأعلى تسجيلاً
«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة وسماءً غائمة على 5 مناطق
مكافأة شهرية.. المعهد الصناعي الثانوي بـ رفحاء يعلن فتح باب القبول والتسجيل
«تويتر» يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدم التحكم أكثر في حسابه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
٠٧:٣٨:١٣ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن الغرامات، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن وجود مخالفات وغرامات لدى الهيئة، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى خدمات منصة فسح الإلكترونية.

2 – اختر خدمة الاستعلام عن الغرامات.

3 – تظهر قائمة الغرامات في حال وجودها.

4 – اختر الغرامة المرادة، واضغط على (عرض) لتظهر تفاصيلها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم… 6 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن المقررات والعوائد السنوية للمواطن والمقيم

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن استحقاق مالي لدى وزارة الشؤون الإسلامية

الكلمات الدلالية:
الغرامات خدمة اليوم خطوات استعلام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
بعد بريطانيا وألمانيا.. هولندا تدعو مواطنيها إلى ترشيد “الاستحمام” لهذا السبب

بعد بريطانيا وألمانيا.. هولندا تدعو مواطنيها إلى ترشيد “الاستحمام” لهذا السبب

٠٨:٣٢ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
مجددًا.. الصين تقرر فرض إغلاق على شنغهاي بسبب كورونا

مجددًا.. الصين تقرر فرض إغلاق على شنغهاي بسبب كورونا

٠٨:٤١ ص، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
العقوبات الاقتصادية أحدث أسلحة معركة تكسير العظام بين واشنطن وبكين

العقوبات الاقتصادية أحدث أسلحة معركة تكسير العظام بين واشنطن وبكين

١٢:٣٥ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
«الجبير»: زيارة «ترامب» للمملكة تاريخية.. وستعجل بصفقة الصواريخ الموجهة

«الجبير»: زيارة «ترامب» للمملكة تاريخية.. وستعجل بصفقة الصواريخ الموجهة

٠٢:٣٦ ص، الجمعة، ٠٥ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *