خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن الغرامات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن الغرامات، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن وجود مخالفات وغرامات لدى الهيئة، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى خدمات منصة فسح الإلكترونية.

2 – اختر خدمة الاستعلام عن الغرامات.

3 – تظهر قائمة الغرامات في حال وجودها.

4 – اختر الغرامة المرادة، واضغط على (عرض) لتظهر تفاصيلها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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