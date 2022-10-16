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7 آلاف إصابة بالتهاب الكبد في المملكة خلال عام.. وهذه المدن الأعلى تسجيلاً
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7 آلاف إصابة بالتهاب الكبد في المملكة خلال عام.. وهذه المدن الأعلى تسجيلاً

7 آلاف إصابة بالتهاب الكبد في المملكة خلال عام.. وهذه المدن الأعلى تسجيلاً

7 آلاف إصابة بالتهاب الكبد في المملكة خلال عام.. وهذه المدن الأعلى تسجيلاً
٠٧:٣٢:٥٧ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصاءات رسمية لوزارة الصحة، أن إجمالي إصابات التهاب الكبد بجميع أنواعه في المملكة بلغت 7 آلاف إصابة خلال عام.

وتصدرت جدة إصابات التهاب الكبد من النوع (ب) في العام الماضي 2021م بعدد 1034 حالة من بين إجمالي 4955 إصابة في عموم المملكة.

الرياض تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة

في الوقت نفسه، سجلت الرياض أكبر عدد من حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي من النوع (ج) بـ518 حالة من بين إجمالي 1960 حالة.

وسجلت الباحة أكبر عدد من حالات الإصابة 695 بالسالمونيلا من بين إجمالي 2,323 حالة، في حين تصدرت جدة إصابات حمى الضنك بـ2186 حالة.

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الكلمات الدلالية:
التهاب الكبد الرياض الصحة جدة وزارة الصحة

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